'Não sou obrigada': relembre tretas de Michelle com os filhos de Bolsonaro

A relação de Michelle e Carlos teria piorado no final do mandato de Jair Bolsonaro. À época, Michelle foi acusada de afastar Bolsonaro dos filhos e limitar o acesso dos enteados ao Palácio da Alvorada. Na última semana antes do segundo turno das eleições presidenciais, Carlos estava acompanhando uma reunião com o pai e outros integrantes no Palácio do Planalto quando sua madrasta teria pedido para que ele se retirasse. Carlos deixou o local enfurecido. A postura de Michelle nesse período teria lhe rendido o apelido de "falsa crente" por pessoas próximas à família Bolsonaro, pela dificuldade de a ex-primeira-dama perdoar.

Em julho de 2024, um novo atrito online. Carlos comentou em uma foto publicada pelo deputado Nikolas Ferreira (PL-MG), em que Bolsonaro aparece com Aurora, filha de Nicolas, no colo. "Legal o cara fazer isso com sua filha e com a minha não", escreveu Carlos. Horas depois, Michelle escreveu "que Deus livre e guarde Aurora de toda inveja e maldade". O próprio Carlos quis dar visibilidade à crítica feita e republicou o comentário feito na rede social X (antigo Twitter).

Michelle x Flávio Bolsonaro

O senador Flávio Bolsonaro (PL) também já teve conflitos com a madrasta. Em março de 2023, Michelle tomou posse como presidente nacional do PL Mulher, e seu protagonismo no partido gerou rivalidade entre os membros da família. Segundo fontes próximas à família, Flávio, conhecido como "01", não viu com bons olhos o avanço da madrasta dentro do partido, reclamando que se sentia "apagado" com a presença dela nos eventos em que ambos estavam presentes.

No início de 2023, durante um jantar de parlamentares do partido com Valdemar Costa Neto, presidente do PL, a presença de Michelle fez com que Flávio deixasse o local. Ao encontrar a madrasta no evento e ouvir comentários sobre uma possível candidatura de Michelle, Flávio Bolsonaro disse, em tom de desdém, que ela "nunca será" candidata.

Michelle x Jair Renan

Durante as eleições de 2022, Michelle criticou os candidatos que estavam usando o sobrenome "Bolsonaro" no pleito. Em sua rede social, Michelle afirmou que existiam "alpinistas que estão tentando subir na vida" ao escolher adicionar o nome do então candidato à reeleição na urna. Ana Cristina Siqueira Valle, ex-mulher de Bolsonaro e mãe de Jair Renan, o filho "04", foi candidata a deputada distrital do DF utilizando o sobrenome do ex-marido, usando imagens e o nome do ex-presidente em sua campanha eleitoral.