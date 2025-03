Moraes atende defesa e derruba medidas cautelares de 2 aliados de Bolsonaro

O ministro do STF Alexandre de Moraes atendeu hoje a pedidos da defesa do advogado Amauri Feres Saad e do ex-assessor da Presidência Tércio Arnaud Tomaz e derrubou as medidas cautelares impostas há mais de um ano.

O que aconteceu

Os dois foram indiciados pela PF no inquérito da tentativa de golpe, mas ficaram de fora da denúncia da PGR. A situação era parecida com a de Valdemar da Costa Neto, presidente do PL, que conseguiu o mesmo benefício ontem.

Amauri e Tércio tiveram passaportes apreendidos, e não podiam manter contato com outros investigados no caso. As medidas estavam em vigor desde janeiro de 2024.