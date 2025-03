Oposição quer suspender envio de R$ 700 milhões para reforma agrária

O deputado critica Lula e diz que ele desrespeita a propriedade privada. Segundo ele, em oito meses do governo atual, houve mais ocupações do movimento do que em toda a gestão Jair Bolsonaro (PL).

O parlamentar entrou com um PDL (Projeto de Decreto Legislativo). Este mecanismo susta decisões tomadas pelo Executivo se tiver maioria no Congresso. A Mesa da Câmara define as comissões pelas quais a proposta vai precisar passar. Chegando ao plenário, é necessário alcançar maioria simples de votos.