Voz por presença feminina, Elizabeth Rocha é 1ª a presidir Tribunal Militar

A presidente do STM não é militar. Nascida em Belo Horizonte (MG) em 29 de janeiro de 1960, Rocha é formada em Direito pela PUC Minas (Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais). Ela também é mestra em Ciências Jurídico-Políticas pela Universidade Católica Portuguesa, em Lisboa, e doutora em Direito Constitucional pela UFMG (Universidade Federal de Minas Gerais). Também foi professora dos cursos de Direito ad UnB (Universidade de Brasília) e do UniCEUB (Centro Universitário de Brasília).

Modernização da legislação militar. No STM, Rocha presidiu a Comissão de Direito Penal Militar, e liderou a atualização legislações que não acompanharam o pós-ditadura e eram as mesmas desde 1969.

Como funciona o STM

A Justiça Militar é a mais antiga do Brasil. O STM, com 217 anos de história, precisa, segundo a nova presidente, ser "arejado". "Nossas legislações são anacrônicas. Tivemos uma atualização do Código Penal, mas foi uma mera atualização que não reflete as necessidades contemporâneas do novo direito penal", afirmou a magistrada ao UOL em dezembro de 2024.

Tribunal julga militares das Forças Armadas que cometem crimes específicos, como deserção, motim e desacato a superiores ou pares. A Justiça Militar é exclusivamente criminal, e os recursos podem ser encaminhados ao STF (Supremo Tribunal Federal). As sessões são plenárias, com os 15 ministros votando. Diferente do STF, não há turmas no STM.

Quanto ganha um ministro do STM

Os ministros da Corte Militar recebem um salário bruto de R$ 44 mil.O valor foi reajustado em fevereiro e está próximo do teto constitucional, de R$ 46 mil. Em 2024, o orçamento da Justiça Militar atingiu R$ 760 milhões. Cerca de 74% desse valor foi destinado ao pagamento de pessoal e encargos sociais.