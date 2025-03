Procuradoria pede ao TCU que avalie legalidade do pagamento do bônus da AGU

União transfere os recursos do bônus para o CCHA, entidade que se define como "privada", embora ligada à AGU. A sigla significa Conselho Curador de Honorários Advocatícios. É o CCHA que faz o rateio do bônus entre cerca de 12 mil advogados e procuradores federais, na ativa e aposentados.

O subprocurador-geral Lucas Furtado destacou o pagamento do bônus acima do teto. Em 2020, o STF (Supremo Tribunal Federal) decidiu que a soma do salário pago pelo poder público mais o bônus não poderia ultrapassar o teto. Mas a investigação do UOL mostrou que o CCHA está pagando parcelas do bônus que excedem o teto.

Furtado também mencionou a falta de transparência no uso dos recursos. AGU e CCHA se negaram a enviar informações ao UOL pela Lei de Acesso à Informação. Afirmaram que a entidade é "privada" e que, portanto, não precisaria ter a mesma transparência de órgãos públicos.

Até órgãos de controle têm dificuldades de obter informações. Advogados da União e procuradores federais aposentados, que recebem o bônus, também dizem não conseguir acessar os dados. Uma associação que os representa ingressou com ação na Justiça para cobrar informações.

TCU tem pelo menos 14 casos em andamento sobre o CCHA. São desde análises sobre pagamentos que ultrapassam o teto até denúncias de irregularidades de gestão. Em 2024, relatório da área técnica do tribunal concluiu que um dos pagamentos adicionais, extra-teto, criado pelo CCHA, é irregular e deve ser restituído aos cofres públicos. O caso ainda irá a julgamento.

CCHA ingressou com mandado de segurança no STF para não se sujeitar ao controle externo do TCU —o que foi rejeitado. A entidade distribuiu menos de R$ 10 bilhões em bônus. Assim, a diferença entre o valor recebido e o efetivamente pago passa de R$ 4 bilhões. Não se sabe o que foi feito com esse dinheiro.