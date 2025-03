Quem são os três políticos do PL que o STF tornou réus em caso de emendas

É deputado federal desde 2019 e tem 48 anos. Foi deputado estadual entre 2014 e 2017 e prefeito de Maranhãozinho (MA) entre 2005 e 2012.

Josimar é um dos políticos mais influentes do Maranhão —em 2018, ele obteve a marca de parlamentar mais votado da história do estado: 195.768 votos. Em 2022, foi reeleito com 158.360 votos.

Denúncia aponta que os envolvidos teriam articulado um esquema de venda de emendas parlamentares liderado por ele. O esquema teria acontecido entre dezembro de 2019 e agosto de 2020. Na época, os deputados, com auxílio de outras seis pessoas, destinaram R$ 6,6 milhões para o município de São José do Ribamar (MA) e, em troca, teriam R$ 1,6 milhão de retorno.

Pastor Gil (PL-MA)

Pastor Gil, deputado federal pelo Maranhão Imagem: Reprodução/Facebook

Pastor da Assembleia de Deus tem 53 anos e é deputado federal desde 2019. Político já foi secretário-geral da Ceadema (Convenção Estadual da Assembleia de Deus no Maranhão), segundo cargo mais importante da instituição no estado. Ele foi reeleito em 2022 com 69.530 votos.