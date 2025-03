Alcolumbre diz que processará Gayer por fala sobre trisal envolvendo Gleisi

O presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), vai processar o deputado federal Gustavo Gayer (PL-GO) após falas machistas do parlamentar sobre a ministra das Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann (PT-PR).

O que aconteceu

Além de processos "em todas as instâncias", Alcolumbre vai entrar com uma representação contra Gayer no Conselho de Ética da Câmara. A informação foi confirmada pela assessoria do presidente do Senado. O UOL apurou que ele está disposto a instaurar processos em todas as instâncias cabíveis, incluindo na esfera criminal.

"Está na mão dos advogados para analisar o que é possível fazer", disse o senador. Questionado sobre as prerrogativas da imunidade parlamentar, usadas por bolsonaristas para defender falas controversas de parlamentares nas redes, Alcolumbre respondeu que "o que está dificultando no Brasil são as pessoas agredirem as outras sem medir o que estão falando". Liberdade de expressão "não é para agredir as pessoas", disse.