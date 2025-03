Josias: Rapidez de Moraes sobre Bolsonaro difere de lentidão no caso Collor

O ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Alexandre de Moraes foi rápido na caneta ao receber denúncias contra envolvidos no caso de tentativa de golpe, ocorrido em janeiro de 2023, analisou o colunista Josias de Souza no UOL News, do Canal UOL. A velocidade no caso de Bolsonaro, destacou Josias, contrasta com a lentidão do processo contra o também ex-presidente Fernando Collor.

O relator do caso, ministro Alexandre de Moraes, foi muito rápido na caneta. Assim que recebeu a denúncia, ele intimou os advogados a apresentarem as defesas prévias. Diante das defesas, ele deu cinco dias ao procurador-geral [Paulo Gonet] para se manifestar.