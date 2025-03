Landim: Gustavo Gayer ultrapassa limites e precisa ser expulso do Congresso

O caso mais grave foi desse fotógrafo freelancer, que estava trabalhando e foi atingido por um cartucho de bomba [de gás] lacrimogêneo. Ele passou por cirurgia, está na UTI [Unidade de Terapia Intensiva] e recebendo inclusive doação de sangue. Amanda Cotrim, correspondente e colunista do UOL

Os manifestantes estão nas ruas para reivindicar aumento da aposentaria mínima (cerca de 340 mil pesos, ou cerca de R$ 1.500) e o fim da política de ajuste fiscal do governo Javier Milei. Para desmobilizar os manifestantes, a polícia avançou na avenida principal do congresso argentino em tanques, soltando bombas e dando tiros com balas de borracha. Houve confusão. Uma aposentada foi atingida com um cassetete por um policial. Ao menos 25 pessoas foram detidas.

0:00 / 0:00

O UOL News vai ao ar de segunda a sexta-feira em duas edições: às 10h, com apresentação de Fabíola Cidral, e às 17h, com Diego Sarza. Aos sábados, o programa é exibido às 11h e 17h, e aos domingos, às 17h.

Onde assistir: Ao vivo na home UOL, UOL no YouTube e Facebook do UOL. O Canal UOL também está disponível na Claro (canal nº 549), Vivo TV (canal nº 613), Sky (canal nº 88), Oi TV (canal nº 140), TVRO Embratel (canal nº 546), Zapping (canal nº 64), Samsung TV Plus (canal nº 2074) e no UOL Play.

Veja a íntegra do programa: