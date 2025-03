Motta anuncia comissão para discutir novo Plano Nacional de Educação

O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), anunciou hoje a criação de uma comissão para discutir o novo Plano Nacional de Educação.

O que aconteceu

Sem dar uma data, Motta afirmou que o colegiado deve ser instalado até o fim do ano. "Por que fizemos isso? Porque é uma maneira de tentar abreviar o desafio que o Parlamento tem de poder elaborar esse plano", disse ele, em conversa com jornalistas após palestra no evento Todos Pela Educação.