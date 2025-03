Julgamento de Bolsonaro: STF quer evitar uso político em 2026, diz jurista

Em publicação no X (antigo Twitter), Gayer questionou se o deputado Lindbergh Farias, líder do PT na Câmara e companheiro da ministra das Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann (PT-PR), iria aceitar que Lula a "oferecesse" para o presidente do Senado Davi Alcolumbre (União-AP) "como um cafetão oferece uma garota de programa".

O deputado também sugeriu que Gleisi, Lindbergh e Alcolumbre formariam um "trisal" — termo utilizado para uma relação afetiva e amorosa entre três pessoas, que pode ser sexual ou não. Depois, Gayer apagou essa postagem, mas manteve as outras. Alcolumbre não gostou e disse que vai processar o deputado federal.

O UOL News vai ao ar de segunda a sexta-feira em duas edições: às 10h, com apresentação de Fabíola Cidral, e às 17h, com Diego Sarza. Aos sábados, o programa é exibido às 11h e 17h, e aos domingos, às 17h.

Onde assistir: Ao vivo na home UOL, UOL no YouTube e Facebook do UOL. O Canal UOL também está disponível na Claro (canal nº 549), Vivo TV (canal nº 613), Sky (canal nº 88), Oi TV (canal nº 140), TVRO Embratel (canal nº 546), Zapping (canal nº 64), Samsung TV Plus (canal nº 2074) e no UOL Play.

Veja a íntegra do programa: