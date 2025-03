Líder de bancada diz ser 'tempo perdido' debater banheiro unissex em escola

O deputado federal Rafael Brito (MDB-AL), presidente da Frente Parlamentar Mista de Educação, criticou hoje as discussões sobre banheiro unissex nas escolas.

O que aconteceu

Alvos de notícias falsas por parte dos bolsonaristas, os banheiros unissex não estão em discussão, segundo o deputado. "Tem escola que nem banheiro tem. Tem escola que não tem água potável. Não dá para poluir um assunto importante", disse, em painel no evento Todos Pela Educação com o presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB).

Para o parlamentar, a discussão é considerada "totalmente prejudicial". "É tempo perdido. É querer enganar o cidadão que não está acompanhando a discussão. Ninguém está debatendo ou propondo fazer banheiro unissex em escola nenhuma. Ninguém do Poder Executivo está fazendo isso. Ninguém do Legislativo esta fazendo isso. Em vez de a gente estar discutindo as escolas que não tem água potável e várias escolas em vários estados nem banheiro tem."