Bolsonaristas puxam gritos de 'Anistia Já'; o que significa?

O ex-presidente Jair Bolsonaro convocou atos para 6 de abril em São Paulo e 16 de março no Rio de Janeiro para pressionar o Congresso a conceder anistia aos condenados pelos ataques de 8 de janeiro de 2023. A anistia é um mecanismo jurídico que extingue a punição de determinados crimes, mas possui limites legais. Especialistas explicam até onde vai esse perdão e alertam sobre os riscos de sua aplicação.

O que é anistia

Anistia é uma forma de extinção de punibilidade, prevista no Código Penal. Basicamente, é uma espécie de "perdão", concedido dentro da lei, a algum crime cometido. No Brasil, somente o Congresso Nacional pode conceder anistia, por meio da aprovação de uma lei federal, que depois precisa ser sancionada pelo Presidente da República. Diferente do indulto ou da graça, que são concedidos pelo presidente diretamente a indivíduos ou grupos, a anistia é um perdão coletivo, geralmente aplicado a crimes políticos ou a situações excepcionais.

A anistia é um mecanismo legal que representa a renúncia do Estado ao seu direito de punir. O constitucionalista Wagner Gundim explica que, segundo a doutrina jurídica, ela pode ser entendida como "uma das possíveis formas de renúncia formalizada pelo Estado quanto ao seu direito de punir", sendo materializada por ato do Congresso Nacional, capaz de excluir a punibilidade de atos criminosos e os efeitos da condenação. Ele menciona que essa definição é trazida pelo ministro do STF Luís Roberto Barroso, em obra recente.