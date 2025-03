PT pedirá cassação de deputado do PL por fala contra Gleisi: 'Canalha'

O petista se referia a um atropelamento. Quando tinha 19 anos, Gayer dirigia alcoolizado e se envolveu num acidente. Uma pessoa morreu e outra ficou paraplégica.

Deixa eu ver se eu entendi.

Lula humilha e trata a Gleisi como um objeto. Ninguem do PT sai em defesa dela. Eu saio em defesa da Geisi condenando a fala do LULA.

Todo o PT parte pra cima de mim me acusando de machismo.

É isso mesmo? -- Gustavo Gayer (@GayerGus) March 13, 2025

Deputado bolsonarista, Gayer negou que tenha sido machista com a ministra. Em postagem no X, o parlamentar alegou que saiu em defesa de Gleisi e que o verdadeiro machista é Lula.

Esse é o tipo de coisa que não dá para aceitar. É com esse tipo de gente que a gente está disputando, infelizmente. É com o esgoto, com o esgoto.

Líder do PT, Lindbergh Farias

Gleisi Hoffmann foi alvo de manifestações machistas de Lula e de um deputado bolsonarista Imagem: Zeca Ribeiro / Câmara dos Deputados

Agressões a Gleisi

Ontem, o presidente disse que colocou uma "mulher bonita" para negociar com o Congresso. A declaração recebeu muitas críticas porque Gleisi teve a aparência física exaltada e não as competências profissionais que a levaram à Esplanada do Ministérios. Ela minimizou a fala e defendeu Lula.