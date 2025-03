Câmara de SP aprova projeto que altera nome da GCM para Polícia Municipal

A Câmara Municipal de São Paulo aprovou hoje um projeto que troca o nome da Guarda Civil Metropolitana (GCM) para Polícia Municipal de São Paulo.

O que aconteceu

Proposta foi aprovada com o apoio de 42 vereadores. Outros 10 votaram contra. O presidente da Câmara Municipal, Ricardo Teixeira, disse que o texto será publicado no Diário Oficial ainda hoje. Como se trata de mudança na Lei Orgânica, não é preciso passar por sanção do prefeito Ricardo Nunes (MDB).

Proposto em 2017 pela vereadora Edir Sales (PSD), o projeto foi aprovado tendo outros 29 membros da Casa como coautores. A GCM existe desde 1986.