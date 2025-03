Tabata critica fala sobre mulher auxiliar o homem, mas defende frei Gilson

Apesar da crítica, Tabata elogiou o frei. Ela disse que o trabalho dele é "transformador" e que a popularidade do religioso "vem de uma conexão real que ele tem com as pessoas, e isso não pode ser ignorado". Frei Gilson tem quase 7 milhões de inscritos no YouTube e 8 milhões de seguidores no Instagram.

Para a deputada, há espaço na igreja para discordar dos sacerdotes. "Essa não é a primeira, nem vai ser a última vez em que a gente vai ouvir uma liderança religiosa da nossa fé ou da nossa igreja dizer uma frase sobre mulheres com a qual a gente não concorda. O que a gente faz com isso? Primeiro é entender que a minha fé e que o catolicismo sempre teve espaço para que a gente pudesse discordar, para que a gente pudesse debater, para que a gente pudesse avançar", declarou.

Popularidade de frei Gilson virou embate político. Nos últimos dias, nomes famosos da direita, como o deputado Nikolas Ferreira (PL-MG), usaram as críticas da esquerda à fala do frei para dizer que ele estava sendo "atacado por servir a Cristo".