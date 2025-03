Conselho de Medicina intervém em órgão no Rio em meio a disputa política

Cremerj terá diretoria provisória e fará eleição de novos membros. De acordo com a portaria que decretou a intervenção, caberá a esta diretoria nomear os novos membros. O UOL entrou em contato com o Cremerj, após a publicação da portaria, e aguarda um posicionamento.

Cenário no Cremerj poderia causar "sérios e irreparáveis" prejuízos ao funcionamento do órgão, diz CFM. O relatório da vistoria aponta situação de "ineficiência e desorganização administrativa massiva e generalizada". Entre os problemas encontrados pelos auditores, estão despesas elevadas e desnecessárias com instalações provisórias, o que resultou em altos custos com aluguéis e condomínios; desrespeito às normas legais de compra e pagamentos de fornecedores; falta de transparência e controle em informações sobre concessões e pagamentos; e conflitos de interesse e uso indevido de recursos públicos.

Disputa política no Cremerj

Intervenção teria como pano de fundo disputa política envolvendo Raphael Câmara, ex-secretário de Saúde de Jair Bolsonaro (PL). Secretário Nacional de Atenção Primária do Ministério da Saúde durante o governo anterior, Câmara é conselheiro do Cremerj e rompeu com a diretoria após não ter sido eleito diretor, em 25 de setembro de 2023.

Segundo o Cremerj, após a derrota de Câmara, "começaram a surgir acusações e tentativas deliberadas de desestabilizar o conselho". O órgão do Rio abriu uma representação formal no MPF (Ministério Público Federal) contra o CFM. Para o conselho regional, o CFM comete "irregularidades e abusos" e interfere na autonomia do órgão.