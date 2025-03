Eduardo Bolsonaro 'abandona' Câmara e está há 15 dias nos EUA

Há uma semana, o PT reagiu. O partido entrou com um requerimento no Conselho de Ética da Câmara dos Deputados denunciando Eduardo por quebra de decoro parlamentar por conspirar contra o governo e o Judiciário brasileiro junto a parlamentares dos Estados Unidos.

No requerimento, o PT pede que "sejam adotadas todas as providências legais e regimentais pertinentes à relevância do caso". Segundo a representação, o deputado teve "o objetivo de articular com deputados republicanos a propositura de um projeto de lei para impedir o ministro do Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes de entrar naquele país".

O texto justifica ainda que Eduardo Bolsonaro esteve com o embaixador americano Michael Kozak. Trata-se de uma alta autoridade do Escritório de Hemisfério Ocidental do Departamento de Estado, de onde partiu uma nota divulgada também na semana passada contra o governo brasileiro por suposta censura.

Eduardo e Michelle Bolsonaro em traje de gala durante festa em Washington Imagem: Reprodução/redes sociais

Viagem paga com recursos pessoais

Defensores de Eduardo ressaltam que ele não usa dinheiro da Câmara para ir aos Estados Unidos. Aliados dizem que o deputado está bancando os custos com recursos próprios. De fato, no site da Câmara não constam gastos com as quatro viagens.