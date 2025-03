João Campos venceria disputa em PE no 1º turno, segundo Paraná Pesquisas

O prefeito do Recife, João Campos (PSB), lidera a disputa pelo governo de Pernambuco nas eleições 2026, segundo levantamento da Paraná Pesquisas divulgado hoje (14). Com mais de 60% das intenções de voto, ele venceria no primeiro turno.

O que diz a pesquisa

Campos lidera com ampla vantagem. João Campos aparece com 60,9% das intenções de voto no cenário estimulado, enquanto a atual governadora Raquel Lyra (PSD) tem 22,2%. Gilson Machado (PL) surge em terceiro lugar, com 6,5%. Outros 5,6% disseram que votariam em branco ou nulo, enquanto 4,8% afirmaram não saber em quem votar.

Em outro cenário, Anderson Ferreira (PL) substitui Gilson Machado e aparece com 6,1% das intenções de voto. Campos mantém a liderança com 61%, enquanto Raquel Lyra registra 22,1%.