Lobista do STJ cita Lava Jato e chama prisão de tortura para forçar delação

No que concerne a segregação de Andreson de Oliveira Gonçalves, dada a notícia de risco à incolumidade física do investigado, sua transferência para estabelecimento diverso é medida cabível, em respeito ao direito à integridade e ao princípio da dignidade da pessoa humana.

Sua transferência para penitenciária federal, dentre as localizadas em Brasília, Porto Velho, Mossoró, Campo Grande e Catanduvas, é medida passível de garantir sua segurança.

Paulo Gonet, procurador-geral da República, em manifestação ao STF

Defesa criticou parecer e insinuou que a PGR estaria buscando 'torturar' o lobista para ele virar delator. Em resposta ao parecer, a defesa menciona a Operação Lava Jato, que se notabilizou pelas prisões preventivas demoradas de vários investigados.

Para os advogados, as condições de saúde indicam que Andreson deveria ir para o regime domiciliar. Não há penitenciária federal no estado de Mato Grosso, onde vive a esposa de Andreson, e presídios federais contam com regras ainda mais rigorosas para os detentos em comparação com os sistemas estaduais.

É absurdamente cínico o parecer da Procuradoria-Geral da República e, sobretudo, desumano à luz dos problemas médicos evidenciados no presente feito - o que, repise-se, faz relembrar os agires repugnantes que caracterizaram a denominada Operação Lava Jato, na qual tudo, sem compromisso algum com a ordem constitucional vigente, se fazia por uma confissão, por uma delação. Aos que imaginavam que o país teria superado essa fase lastimável do processo penal: não poderiam estar mais enganados.

Defesa de Andreson Oliveira, em manifestação ao STF no dia 9 de março

Zanin, que atuou como advogado de Lula na Lava Jato, seguiu o entendimento da PGR. Procurada, a defesa de Andreson informou que não iria se manifestar.