Brasil caminha para ingovernabilidade, diz ex-ministro de Dilma sobre Ipec

Ao analisar os números da baixa popularidade do presidente Lula (PT), o ex-ministro da Justiça José Eduardo Cardozo disse que o Brasil caminha para uma ingovernabilidade e que, do jeito que está, ninguém consegue comandar o país. A declaração foi feita durante entrevista ao UOL News, do Canal UOL.

Cada vez mais eu me convenço que o Brasil caminha para uma ingovernabilidade. Você pode colocar um bom comunicador [no governo], um mau comunicador, estando a política do jeito que está colocada, com a atuação do Congresso e relação dos Três Poderes, totalmente desajustada...