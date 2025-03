Lula em Sorocaba (SP) tem plateia de esquerda e vaias a 'prefeito tiktoker'

Público era formado por movimentos sociais, centrais sindicais e partidos de esquerda. Vestidos com camisetas e bonés vermelhos e empunhando bandeiras, os apoiadores reagiam a cada autoridade apresentada no palco, que era parcialmente visível a partir do lado de fora, onde estavam.

Manga é conhecido como "prefeito tiktoker". O apelido é uma referência à presença do político de 45 anos nas redes sociais, onde faz sucesso.

Popular na cidade, Manga foi reeleito no primeiro turno das eleições de 2024, com 73,75% dos votos, segundo o TSE. O candidato apoiado mais diretamente pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, Danilo Balas, apesar de fazer uma campanha agressiva e com ataques a Manga, ficou com 13,58%, em 2º lugar.

O prefeito é associado ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e do governador Tarcísio de Freitas (Republicanos), apesar de ter tido um apoio tímido da dupla nas eleições de 2024. Surfando na popularidade que tem entre parte da população de Sorocaba, Manga tem usado as redes sociais para aparecer nacionalmente. Com um jeito bem-humorado nas redes sociais, o político tem atraído atenção dentro e fora do Brasil.

Governo Lula entregou 789 novas ambulâncias do SAMU. O evento em Sorocaba foi realizado na sede da empresa que fez a adaptação dos veículos, que serão distribuídos para 72 municípios de 17 estados. Segundo o governo, o investimento total é de mais de R$ 243 milhões. Participaram da entrega dos veículos o vice-presidente, Geraldo Alckmin (PSB), e o ministro da Saúde, Alexandre Padilha (PT), que afirmou que essa foi a primeira compra de novas ambulâncias em sete anos. Também estiveram presentes executivos da empresa.