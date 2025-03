Após cirurgia estética, Michelle não estará em ato no Rio com Bolsonaro

A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL) não vai acompanhar o marido, o ex-presidente Jair (PL), na manifestação marcada para o próximo domingo (16) na praia de Copacabana, no Rio, porque se recupera de uma cirurgia estética.

O que aconteceu

Presidente do PL Mulher está se recuperando de uma cirurgia estética. Segundo o UOL apurou, ela não está liberada para atividades como manifestações — a reportagem não conseguiu confirmar qual foi o procedimento médico nem a data. O protesto no Rio foi convocado por Bolsonaro em defesa da anistia aos envolvidos nos atos golpistas do 8 de janeiro.

Michelle discursaria em trio elétrico, mas será substituída pela vice-presidente da ala feminina do PL. Quem assumirá o pronunciamento será a vereadora de Fortaleza Priscila Costa.