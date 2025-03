Governador do Rio quer queda da ADPF das Favelas; o que é a medida?

Em vigor desde 2020. O STF (Supremo Tribunal Federal) implementou a medida para proibir operações policiais nas comunidades durante a pandemia de covid-19, exceto em casos excepcionais justificados pelo governo com antecedência.

Medida inclui o uso de câmeras corporais e GPS nos uniformes e nas viaturas. O acesso posterior às imagens também é ser assegurado ao Ministério Público.

Socorro aos feridos. Documento impõe a organização de ambulâncias para garantir o atendimento, sobretudo quando for conhecido o risco de confronto entre criminosos e policiais.

Regras para a invasão de casas sem ordem judicial. Entrada forçada sem mandado só é permitida nas situações em que houver a chance de potencial flagrante. Caso isso não seja respeitado, os agentes serão responsabilizados na esfera disciplinar, civil e/ou penal.

Autoridades de saúde e educação precisam ser avisadas das operações. Essa é uma forma de proteger escolas e unidades de saúde durante os tiroteios.

Ação impede o uso de helicópteros durante as operações, que serviriam como plataforma de tiro, além de mais estratégias. Integram o pacote: a garantia do direito à participação e ao controle nas políticas de segurança pública, o acesso à justiça, a construção de perícias, a participação da sociedade civil e dos movimentos sociais nas investigações, informa o MPRJ (Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro).