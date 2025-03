Vereadora suplente do PSOL em SP está desaparecida há 15 dias, diz mãe

Um tio de Brunella foi à casa onde ela mora (uma república no Butantã, na zona oeste) e que o dono do imóvel disse que ela não aparece lá há uma semana. "Pedi para ele ir no endereço dela. Tem uma semana que não aparece. São 15 dias que a gente não se fala. Abriram o quarto dela", disse Eunice.

O companheiro de chapa dela na disputa à Câmara, Agripino Jr. (PSOL), disse ao UOL que eles recebiam ameaças de morte durante a campanha. "Na época que saímos candidatos, em setembro, recebemos ameaças de morte." Brunella integrou a candidatura coletiva (chapa Bancada dos LGBTQIA+) —da qual também fez parte Agripino e Dicesar Ferreira (PSOL), ex-BBB.

Assim como a mãe, Agripino afirma que ele não consegue contato com ela desde o último dia 28 . "Ela era muito assídua na Augusta, nos bares, e na Paulista. Depois do dia 28 ninguém mais teve contato com ela."

O PSOL disse que está apurando o caso e que deve se pronunciar em breve. O espaço segue aberto para manifestação.