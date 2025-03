Bolsonaro diz conversar com senadores para vetar indicada de Lula ao STM

O ex-presidente se irritou com Rocha. A presidente do STM disse, durante a semana, identificar crimes militares na conduta de Bolsonaro, que é capitão reformado do Exército e foi denunciado no STF (Supremo Tribunal Federal) por tentativa de golpe de Estado. Poderia, inclusive, perder a patente.

Eu tenho conversado com senadores. O voto é secreto. É hora de dar um chega para lá, não queremos esse tipo de gente dentro do Superior Tribunal Militar.

Ex-presidente Jair Bolsonaro

Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, e Verônica Abdalla Sterman Imagem: Ricardo Stuckert / PR

A eleição de Maria Elizabeth Rocha à Presidência do STM, em dezembro do ano passado, foi apertada. Ela venceu por 8 votos a 7 - para o desempate, ela teve de votar em si mesma. Bolsonaro afirmou que, "se ela teve oito votos, ela teve, no mínimo, três votos de militares". "Como esses ministros militares votaram nessa pessoa?", questionou.

Verônica Sterman defendeu Gleisi Hoffmann e o ex-marido dela, o ex-ministro Paulo Bernardo, na Operação Lava Jato. Caso seja admitida para o cargo, assumirá uma cadeira destinada à advocacia, que será aberta em abril com a aposentadoria do ministro José Coêlho Ferreira, atual vice-presidente da corte.

Sócia-proprietária do Abdalla Sterman Advogados desde 2013. O escritório de advocacia é especializado em direito penal civil e empresarial, ainda segundo a rede social.