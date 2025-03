Bolsonaro é recebido por apoiadores no Rio: 'Amanhã será um grande dia'

Julgamento de Bolsonaro e condenações

Ministro do STF, Cristiano Zanin marcou para o dia 25 de março o julgamento do ex-presidente. O trâmite ocorrerá na Primeira Turma da Corte para decidir se aceita a denúncia da PGR (Procuradoria-Geral da República) e o torna réu junto com mais outros sete denunciados por tentativa de golpe.

Até março, foram 480 sentenciados pelos atos golpistas contra as sedes dos três Poderes, em Brasília. As penas variam de um ano a 17 anos de detenção. No total, os atos resultaram em denúncias contra 1.687 envolvidos.

Ao todo, 155 réus estão presos. Outros 527 réus optaram por assinar os chamados acordos de não persecução penal. No total, há 1.552 ações penais em curso.