De olho em 2026, Bolsonaro reúne militância no Rio para defender anistia

Os críticos da escolha argumentam que a militância não sairá de casa pela anistia. Esta fatia da direita considera que o evento não vai atingir o tamanho que poderia por este motivo. Acrescentam que a rejeição à esquerda é a principal força que movimenta a militância —há dez anos, o grupo foi às ruas para pedir o impeachment de Dilma Rousseff (PT).

Estas lideranças da direita preferiam que o slogan fosse o impeachment de Lula. Eles argumentam que há muito descontentamento latente contra o presidente, que foi despertado e potencializado com a inflação. Na opinião destes políticos, o movimento ficará aquém de seu potencial.

O Bolsonaro falou: não, isso está errado [sobre ato para impeachment de Lula em São Paulo]. 'Impeachment agora não resolve nada, nós estamos no negócio da anistia'. Então, a turma saiu na frente, Zambelli, o tal do Marco Antônio, seu Nikolas saíram com essa conversa e Bolsonaro pegou as rédeas.

Silas Malafaia, organizador do ato bolsonarista

Malafaia disse que pediu para Bolsonaro dizer que o tema é "Anistia já e fora Lula 2026 para não ficar chato". O ex-presidente teria sido contra o slogan de impeachment do petista para não dar um "presente a Alckmin", o vice-presidente.

Governo pretende ignorar

No Planalto, o assunto tem sido ignorado. Integrantes do alto escalão de Lula dizem nem lembrar que haverá manifestação por terem "prioridades e problemas" maiores no momento.