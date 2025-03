Com apoio do PT, bolsonarista é favorito à reeleição para comando da Alesp

Prado tem perfil considerado pacificador pelos colegas. Ele deve se reeleger com apoio de vários partidos, incluindo o PT, embora seja filiado ao PL, mesmo partido que o ex-presidente Jair Bolsonaro.

PT já havia apoiado a primeira eleição de Prado. O Partido dos Trabalhadores deve ficar com o comando da 1ª secretaria. Chamada de "RH da Alesp", a estrutura é responsável, por exemplo, pela nomeação para cargos na Casa.

Apenas deputados do PSOL podem não votar em Prado. A sigla lançou a candidatura de Paula Nunes, da Bancada Feminista.

André do Prado faz parte da chamada "ala pragmática" do PL. Esse grupo é mais próximo do presidente nacional do partido, Valdemar da Costa Neto, do que de Bolsonaro. Prado estreitou laços com Tarcísio por conseguir viabilizar a aprovação de projetos importantes para o governador, como a privatização da Sabesp e o projeto das escolas cívico-militares.

Nos bastidores, ele é citado como um possível vice de Tarcísio para o governo estadual em 2026, ou até como cabeça de chapa caso o aliado se lance à Presidência da República. A recondução do deputado pode projetá-lo como figura no estado para as próximas eleições.