Michelle ausente, Tarcísio presente: quem vai ao ato de Bolsonaro no Rio

Governadores também terão espaço perto do ex-presidente. Além de Tarcísio, o governador do Rio, Claudio Castro (PL); Jorginho Melo (PL), de Santa Catarina, e Mauro Mendes (União Brasil), do Mato Grosso, estão confirmados. O líder do PL no Senado, Carlos Portinho, e os deputados Zucco (PL-RS) e Altineu Côrtes (PL-RJ) estarão presentes. Além disso, o presidente da Alesp (Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo), André Prado, confirmou presença.

Valdemar Costa Neto voltará a aparecer ao lado de Bolsonaro. O presidente nacional do PL foi liberado pelo ministro do STF Alexandre de Moraes para voltar a conversar com o ex-presidente. Ao UOL, ele disse que vai agradecer "tudo o que Bolsonaro" fez pelo partido.

A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL) não participará. Ela costuma comparecer a esses atos, mas está se recuperando de uma cirurgia estética e não foi liberada para atividades como manifestações. Quem assumirá seu pronunciamento será a vereadora de Fortaleza e vice-presidente do PL Mulher, Priscila Costa.

Aliado em atos passados, Ronaldo Caiado (União) não estará no Rio. O governador de Goiás disse apoiar o projeto da anistia, mas contou que, no domingo, estará "mobilizando colegas de outros estados" para sua pré-candidatura. "A partir de agora, viajarei mais, pois o único problema identificado nas pesquisas é que sou pouco conhecido", afirmou. Caiado tem se colocado como um nome da direita para 2026, irritando Bolsonaro.

CONVOCAÇÃO GERAL! Traga você e sua família: ANISTIA JÁ! 16 de março, domingo, às 09h com o presidente @jairbolsonaro pic.twitter.com/Oxxuv2eO80 -- Carlos Portinho (@carlosfportinho) March 12, 2025

Liberdade para falar

Não haverá assunto proibido, diz Silas Malafaia. Conhecido por discursos virulentos contra a esquerda e a Justiça, ele disse que sua fala vai se "ater ao que causou a prisão dessas pessoas; vai ser pesado".