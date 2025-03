Viagem de Motta e Alcolumbre com Lula adia votação do Orçamento

Pendências em relatório do projeto também adiaram a votação. O projeto de lei tem relatoria do senador Angelo Coronel (PSD), que ainda está fechando o texto final.

Orçamento deveria ter sido votado no ano passado. Uma crise no final de 2024 entre Legislativo e Judiciário sobre a liberação de emendas parlamentares, no entanto, acabou inviabilizando a votação.

Planos do governo correm risco. A demora na votação do Orçamento de 2025 prejudica o planejamento do governo federal e dificulta a liberação de verbas para programas e financiamentos. No mês passado, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, editou uma MP (Medida Provisória) para liberar verbas do Plano Safra que estavam retidas por causa da demora na aprovação do documento.