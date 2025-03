Ato de Bolsonaro no Rio leva metade do público de 2024, aponta levantamento

O ato do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) reuniu 18,3 mil pessoas na praia de Copacabana, na zona sul do Rio, segundo dados do Monitor do Debate Público do Meio Digital, do Centro Brasileiro de Análise e Planejamento (Cebrap), em parceria com a ONG More in Common.

O número representa pouco mais da metade dos quase 33 mil manifestantes que foram a outro ato convocado pelo político, no mesmo local, em abril de 2024.

O que aconteceu

O grupo estima que o evento reuniu 18,3 mil no seu momento de pico, às 12h (de Brasília). O número é gerado a partir de fotos aéreas analisadas com software de inteligência artificial.