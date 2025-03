Gleisi rebate Tarcísio e diz que Bolsonaro 'tem medo da prisão'

A ministra das Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann (PT), rebateu o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), e afirmou, neste domingo, que é o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) que "tem medo da prisão".

O que aconteceu

Bolsonaro liderou manifestação, no Rio, por anistia aos envolvidos nos atos golpistas de 8 de janeiro de 2023. O Monitor do Debate Público do Cebrap (Centro Brasileiro de Análise e Planejamento) aponta que o ato reuniu 18,3 mil pessoas. O número é um pouco mais da metade da convocação do político no mesmo local, em abril de 2024.

Tarcísio atacou o governo federal durante a manifestação. Questionou também as razões que tornaram Bolsonaro inelegível. "Qual a razão de afastar as urnas? É medo de perder a eleição? Por que eles sabem que vão perder? A gente tá aqui para pedir, pra lutar, pra mostrar que nós todos estamos juntos", disse.