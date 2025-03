Em ato por anistia, Bolsonaro ataca 'mão pesada de Moraes na eleição de 22'

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) atacou o que chamou de "mão pesada" do ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Alexandre de Moraes nas eleições presidenciais de 2022. A fala ocorreu durante ato organizado por apoiadores em Copacabana, no Rio de Janeiro.

O que aconteceu

Bolsonaro discursou por mais de meia hora ao lado de políticos e líderes de direita. "Houve, sim, a mão pesada do Alexandre de Moraes por ocasião das eleições de 22. Por exemplo, segundo decisão dele, eu não podia mostrar imagem do Lula defendendo o aborto", disse ele.

* Em atualização.