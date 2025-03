Preso pela ditadura será indenizado pela União: 'Me jogaram nu em uma cela'

A União foi condenada a indenizar em R$ 60 mil um homem que foi preso e torturado na ditadura militar. A decisão da 24ª Vara Federal do Rio de Janeiro é de 27 de fevereiro.

O que aconteceu

Luiz Carlos de Sousa Santos, 81, foi perseguido, preso e submetido a torturas físicas e psicológicas durante o regime militar (1964-1985). Anistiado politicamente, ele entrou na Justiça pedindo indenização por danos morais. O pedido inicial era de R$ 500 mil, mas a Justiça fixou o valor em R$ 60 mil.

Economista, Luiz Carlos foi integrante do MR-8 (Movimento Revolucionário 8 de Outubro). O grupo guerrilheiro que atuou contra a ditadura ficou conhecido pelo sequestro do embaixador dos EUA, Charles Elbrick, em 1969, e por assaltar bancos para financiar suas atividades. Com a forte repressão do regime, muitos de seus membros foram presos, torturados e mortos.