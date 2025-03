Moraes nega 'saidinha' de Daniel Silveira na Páscoa

O ministro Alexandre de Moraes, do STF, negou a saída temporária do ex-deputado Daniel Silveira do regime semiaberto no feriado da Páscoa.

O que aconteceu

Moraes negou o pedido da defesa para que Silveira visite a família na data. "Indefiro o pedido de Saída Temporária formulado pelo sentenciado Daniel Lucio da Silveira."

Defesa pediu ao Supremo Tribunal Federal o direito à "saidinha". Com a articulação de parlamentares bolsonaristas, o Congresso aprovou em maio do ano passado um projeto de lei que acabou com a possibilidade de saídas temporárias nos feriados. Os advogados de Silveira, no entanto, argumentam que ele foi condenado antes da mudança na lei.