Autor de faixa 'sem anistia' em ato de Bolsonaro é estudante de 18 anos

"A gente pouco aprendeu com o fim da ditadura militar justamente por causa da lei da anistia", diz o estudante. Para ele, a lei da anistia de 1979 foi importante porque permitiu a volta de exilados políticos. Por outro lado, evitou que os crimes cometidos por militares durante a ditadura fossem punidos. "Tem muitos brasileiros que não concordam com essa proposta de anistia, até porque a gente já passou por uma", diz João Pedro.

Placa confeccionada por João Pedro antes do ato Imagem: Arquivo pessoal

O jovem conta que foi pego de surpresa com a manifestação em abril do ano passado, no mesmo local. "Eu fui surpreendido às 6h da manhã com a passagem de som", relata. Na ocasião, ele e a família balançaram uma bandeira vermelha na janela e foram xingados por bolsonaristas.

Segundo João Pedro, os manifestantes colocaram um drone na altura do andar para tentar filmá-los na manifestação de 2024. Neste ano, ele diz que alguns manifestantes mostraram o dedo do meio e xingaram, mas brinca que a reação dos bolsonaristas foi "dentro do campo democrático".