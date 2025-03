'Avisei a Bolsonaro que carioca acorda mais tarde no domingo', diz Malafaia

Ao Canal UOL, Malafaia —um dos organizadores do movimento— contestou números divulgados na imprensa e comparou o tamanho de manifestação em apoio ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) com bloco promovido pela cantora Anitta, no Carnaval.

Eu não gosto de entrar numa 'guerra' com esses números: 100 mil, 200 mil, 18 mil [pessoas]. Primeiro, [dizer que foram] 18 mil é uma afronta à inteligência de qualquer um. Um dia desses, a Anitta fez aqui no Carnaval 600 mil [pessoas]. Pega a nossa imagem, e a imagem disso, [do bloco] da Anitta. Não vi ninguém discutir nada disso.

Então, sabe, eu tenho muita dificuldade com a questão de números. Eu sei do seguinte, num domingo de mais de 30 graus, com a final de Fla-Flu, de tarde, no Maracanã, nós tínhamos lá uma multidão de gente. Não tinham dois quarteirões, não, tinham mais do que dois quarteirões [cheios]. Vai me desculpar.

Se a esquerda levar metade do que levamos ontem, eu dou um prêmio para eles. Toda a manifestação que o Lula vai, é plateia controlada. Só câmera no palco. Silas Malafaia, pastor e aliado de Bolsonaro

O ato no Rio foi mais uma manifestação organizada pela direita para defender a anistia para os acusados de participar da organização, invasão e depredação das sedes dos Três Poderes, no dia 8 de janeiro de 2023. Na ocasião, bolsonaristas que não aceitavam a vitória do Presidente Lula (PT) nas urnas participaram da invasão.

Malafaia: 'Tarcísio é o segundo cara e não faz jogo duplo'

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), cotado para ser candidato a presidente no lugar de Bolsonaro, que está inelegível, marcou presença durante a manifestação.