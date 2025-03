Lula cita ameaça de 'colonialismo digital' e defende regulação das redes

O presidente Lula (PT) defendeu nesta noite a criação de um "arcabouço jurídico sólido" para para proteger a população do que chamou de "colonialismo digital", em referência ao poder das big techs na internet.

O que aconteceu

Lula disse que um dos principais desafios do país hoje está na "concentração sem precedentes das oligarquias digitais". A declaração foi dada durante a cerimônia de posse do advogado Beto Simonetti para segundo mandato como presidente da OAB, da qual participaram também os presidentes da Câmara, Hugo Motta (Republicanos), do Senado, Davi Alcolumbre (União), e do STF, Luís Roberto Barroso.

Para o presidente, é necessária uma regulamentação que "promova um acesso igualitário a todos ao ambiente digital". Lula, que relembrou a tentativa de golpe de Estado após sua posse em 2023, defendeu a regulamentação das redes sociais e disse que é preciso proteger mulheres, crianças e minorias no ambiente virtual.