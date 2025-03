Quem são os ministros do STF que decidirão se Bolsonaro vira réu

O ministro também foi indicado por Lula em 2023, após a aposentadoria de Rosa Weber. Na época da indicação, ele era ministro da Justiça do governo.

O maranhense foi juiz federal por 12 anos. Também exerceu as funções de secretário-geral do CNJ (Conselho Nacional de Justiça), presidente da Ajufe (Associação dos Juízes Federais do Brasil) e assessor da Presidência do STF.

Em 2006, abandonou a magistratura para se filiar ao PCdoB e ingressar na vida política, acabou sendo governador e senador pelo Maranhão. Ele foi eleito ao governo em 2014, no primeiro turno, com 63% dos votos, rompendo com décadas de predomínio da família de José Sarney no estado. Após um primeiro mandato bem avaliado, candidatou-se à reeleição em 2018 e venceu novamente em primeiro turno. No próximo ciclo, foi eleito senador pelo PSB em 2022 com 2,1 milhões de votos.

Diante dos pedidos de Bolsonaro para impedi-lo, ministro citou casos de interesse do ex-presidente que julgou no STF. Dino listou quatro processos que eram de interesse do ex-presidente e em que nunca foi questionado seu impedimento. Em um deles, ele votou favorável a uma queixa-crime movida por Bolsonaro contra o deputado federal André Janones (Avante-MG).

Dino ainda apontou já ter julgado 329 denúncias do 8 de janeiro. Ele afirmou também que em sua atuação como ministro da Justiça, em 2023, nunca atuou em investigações sobre o episódio e que sua função era apenas de coordenar a Polícia Federal, que estava submetida a ele.

