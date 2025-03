Maioria dos projetos dos vereadores de SP ignora prioridades do paulistano

Aceno para eleitores

Propostas miram mobilizar eleitores, mas sem conexão com a cidade. Rubinho Nunes (União-SP), por exemplo, sugeriu um projeto para tornar o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, "persona non grata" na cidade. Questões de gênero e sexualidade motivaram dez proposições. Em compensação, a área de segurança só teve três.

Projetos acirram polarização. Eles agradam as bases eleitorais dos vereadores e refletem a nova formação da Câmara, marcada pela chegada de nomes com atuação mais ruidosa, como Lucas Pavanato (PL) e Amanda Vettorazzo (União), à direita, e Amanda Paschoal (PSOL), à esquerda.

É preciso ficar alerta para distorções, diz especialista. Há casos em que o vereador quer apenas agradar setores do eleitorado, mas o projeto não possui conexão alguma com demandas da sociedade, alerta Leonardo Quintiliano, doutor em direito constitucional pela USP.

Quando a demanda provém da sociedade, podemos entender como legítima. Pode haver distorções, como o parlamentar que fica buscando categorias profissionais para homenagear, ou locais para dar nome, apenas para captar aquela parcela do eleitorado. Embora esse tipo de conduta faça parte do jogo político, cabe ao eleitor julgar se é o que ele espera de seu representante

Leonardo Quintiliano, doutor em direito constitucional pela USP e especialista em processo legislativo

A análise do UOL considerou as propostas com impacto direto e imediato nas áreas prioritárias. Projetos que autorizam o prefeito a criar políticas — os chamados autorizativos— ou que preveem iniciativas com efeito de longo prazo, como a criação de campanhas de esclarecimento, por exemplo, foram considerados de interesse da cidade.