Avião de Lula arremete ao tentar pousar em aeroporto no interior de SP

Além de Lula, os ministros Fernando Haddad (Fazenda) e Luiz Marinho (Trabalho) estavam no avião. O presidente desembarcou na cidade para visitar uma fábrica da Toyota e retorna hoje mesmo para Brasília. É a segunda visita de Lula à cidade em menos de uma semana. Na sexta-feira (14), ele esteve em Sorocaba para um evento de entrega de ambulâncias do Samu.

Na próxima semana, o petista deve fazer uma viagem internacional. Lula deve embarcar com os presidentes da Câmara, Hugo Motta (Republicanos), e do Senado, Davi Alcolumbre (União) para o Japão.

Em outubro do ano passado, o avião presidencial teve uma pane e sobrevoou a Cidade do México por 4h30 com apenas um motor. Dias depois, Lula disse todo mundo teve tempo para "repensar a vida". "Você pensa, como ser humano, o que cometeu de erro, de acerto, se você passou pela Terra como um cara bom ou ruim, o que fez de errado... Alguns com mais medo, outros mais tranquilos", contou.

Momento político não permite aquisição de uma nova aeronave presidencial. Depois do incidente, o ministro da Defesa, José Múcio, chegou a apresentar opções de novos aviões para Lula. Com o alto custo da compra, a avaliação final foi de que o momento político não permitiria o gasto sem criar uma nova crise para o governo.