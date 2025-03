Boulos recorre de decisão que absolveu Tarcísio por fala sobre PCC

O juiz entendeu que o abuso de poder político não foi comprovado. Na decisão de primeira instância, Antonio Maria Patiño Zorz disse que a entrevista do governador não teve "gravidade e aptidão suficiente para interferir na normalidade e na legitimidade das eleições".

A decisão também aponta que o governador não utilizou "qualquer aparato do Estado". Segundo o juiz, a entrevista não foi convocada por ele, "tampouco tem sua prática vedada pela legislação eleitoral, uma vez que habitualmente ocorre em todos os pleitos com candidatos e autoridades políticas".