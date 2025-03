Câmara aprova projeto que 'ressuscita' R$ 4,6 bi em emendas

Texto permite pagamento de valores cancelados em 2024. O relatório do deputado Danilo Forte (União Brasil) autoriza o pagamento de "restos a pagar não processados" de 2019 a 2022, mas que estavam vigentes e foram cancelados no final do ano passado.

Segundo relator, projeto não teve mudanças e não volta para votação no Senado. Neste caso, o projeto deve ir para sanção do presidente Lula (PT).

Obras são canceladas quando a despesa empenhada não é liquidada no prazo. Os valores empenhados são inscritos em restos a pagar não processados e ficam bloqueados em 30 de junho do segundo ano após o pagamento não ser efetuado.

O projeto aprovado agora amplia o prazo para pagamento dos recursos que não foram efetivados. Pela proposta, os valores poderão ser quitados até o final de 2026, mas ela não detalha a fonte dos recursos.

Novo prazo para pagamento limita obras. A prorrogação é válida para construções com processo licitatório em andamento ou com convênios em fase de resolução com cláusula que permite a suspensão e o adiamento do contrato até que sejam cumpridas todas as exigências legais.

Obras e serviços investigados pelo TCU não serão pagos. Pela proposta, se o Tribunal de Contas apontar indícios de irregularidades os pagamentos os restos a pagar revalidados serão suspensos.