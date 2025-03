Risco de prisão e licença nos EUA: 4 falas incoerentes em vídeo de Eduardo

Não há qualquer indício de planejamento nesse sentido. Bolsonaro teve o passaporte retido e foi proibido de se comunicar com alguns investigados, mas tem usado as redes sociais e viajado livremente pelo país. Na semana que vem, a Primeira Turma do STF vai decidir se torna Bolsonaro réu por tentativa de golpe, mas isso não significa prisão: em tese, ele só será preso se eventualmente for condenado e tiver os recursos esgotados.

Também não há indício de que Trump sofreria algo semelhante se não fosse eleito nos EUA. O republicano não foi impedido de disputar as eleições mesmo tendo sido condenado, em maio do ano passado, por comprar o silêncio da atriz Stormy Daniels. Ele também responde a outros processos, como o que trata da invasão do Capitólio em 2021, mas eles também não o impediram de concorrer à Presidência.

Processo com Moraes

Eduardo sugeriu que o pedido de apreensão de seu passaporte foi direcionado para ser decidido por Moraes. "Como alguém pode esperar a justiça vinda de um pedido para apreender o meu passaporte feito por deputados do PT e encaminhado diretamente para as mãos do Alexandre de Moraes, sem sorteio ou distribuição?", questionou.

O processo não foi entregue a Moraes de forma arbitrária. Os pedidos de apreensão do passaporte de Eduardo, feitos pelo PT e por Lindbergh, foram distribuídos ao ministro por ligação com o inquérito dos atos antidemocráticos, que tem Moraes como relator. Isso é previsto pelo instrumento jurídico da prevenção: um juiz assume ações relacionadas à principal, para que não haja decisões conflitantes no tribunal sobre o mesmo caso.