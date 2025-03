Deputados do PT pedem que STF determine uso de tornozeleira por Bolsonaro

Os deputados federais Lindbergh Farias (PT-RJ) e Rogério Correia (PT-MG) solicitaram ao STF (Supremo Tribunal Federal) que o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) seja obrigado a usar tornozeleira eletrônica e não possa se aproximar de embaixadas.

O que aconteceu

Pedido foi feito nesta terça. Em um vídeo compartilhado nas redes sociais, os deputados confirmaram a apresentação da solicitação ao STF. O objetivo é evitar uma possível fuga de Bolsonaro para outro país. O ex-presidente é alvo de denúncias que podem o tornar réu em breve.

Eduardo Bolsonaro "está preparando a fuga do pai", disse Correia. A fala faz referência à decisão anunciada hoje pelo filho do ex-presidente, de se licenciar do mandato de deputado federal e ficar nos EUA, onde está há quase 20 dias — alegando que o Brasil vive "um regime de exceção", o que é falso.