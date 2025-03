'Fugindo da Justiça': parlamentares reagem à licença de Eduardo Bolsonaro

O partido do deputado disse, em nota, que recebeu a notícia com "tristeza". "Eduardo Bolsonaro vai se licenciar temporariamente do cargo para o qual foi legitimamente eleito", afirmou o PL. "O Partido Liberal segue a postos, acreditando na força política do nosso país e nas instituições dos Três Poderes para atravessar esse momento difícil que estamos vivenciando", diz a nota.

Integrantes do PL apoiaram a decisão. O ex-ministro do Turismo do governo Bolsonaro Gilson Machado Neto (PL-PE) contou ao UOL que avalia a decisão de Eduardo como "muito lúcida". "Mostra o compromisso dele com os valores da gente, o desapego do cargo", disse ele, que esteve nos EUA no último domingo. A decisão não foi debatida com o partido, segundo ele.

O senador e irmão do deputado, Flávio Bolsonaro (PL-RJ), disse que a decisão foi "corajosa". Ele colocou a responsabilidade sobre o licenciamento de Eduardo Bolsonaro no procurador-geral da República, Paulo Gonet, por não ter decidido sobre o passaporte do deputado federal. "O PGR, que corre para denunciar inocentes, agora demora para opinar sobre a apreensão do passaporte de Eduardo, como se estivesse esperando seu retorno antes de decidir."

Ele entendeu que seria importante ficar lá e não correr o risco de vir pra cá e ser mais uma vítima do 'alexandrismo'. Eu acho que é uma conversão correta.

Jair Bolsonaro (PL)

O trabalho que ele tem feito é lutar para que o país tenha eleições auditáveis, e não iguais às da Venezuela. Ele está sozinho. É lamentável o deputado ter passaporte apreendido. [A decisão] não tinha sido discutida, ele ia assumir a presidência da Comissão de Relações Exteriores. Isso mostra como Eduardo tem convicção forte, e não apego ao cargo. Foi uma surpresa boa. Ele é um homem de convicções e teve o apoio de todos nós.

Gilson Machado Neto (PL)

Apesar das falas do ex-ministro, as eleições no Brasil são auditáveis, e a comparação com a Venezuela não procede. Além disso, Eduardo não teve seu passaporte apreendido. O pedido ainda não foi apreciado.