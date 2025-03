'Solução virá dos EUA para resgatar as liberdades', diz Eduardo Bolsonaro

Filho do ex-presidente voltou a criticar Alexandre de Moraes. Eduardo chamou o ministro do STF de psicopata. "O Alexandre de Moraes, eu não sei se ele estava precificando o que eu vou colocar aqui nos Estados Unidos, porque ele arranjou com certeza a maior pedra no sapato da vida", disse.

Na mesma entrevista, Jair Bolsonaro disse que não há como buscar democracia internamente no Brasil. "É impossível. Precisamos de ajuda de fora", disse o ex-presidente. Ele também apoiou a decisão do filho Eduardo. "Eu prefiro ele nos EUA livre do que ameaçado aqui dentro do Brasil", afirmou. Não há evidência de que Eduardo esteja sendo ameaçado.

Eduardo anunciou que vai se licenciar do cargo e ficar nos Estados Unidos por tempo indeterminado. Ele está no país desde 27 de fevereiro, quando houve pedido de retenção de seu passaporte. Moraes arquivou o pedido hoje.

Mesmo após a decisão de Moraes, Eduardo disse que "não tem a mínima possibilidade de voltar ao Brasil." Ele alega que o país "não é um lugar seguro" para fazer oposição. "E o Alexandre de Moraes, como a gente sabe, ele é só um psicopata, então não tem a menor possibilidade de voltar. Mesmo com o PGR sendo contra a apreensão do passaporte."