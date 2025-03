Governo reconhece Vladimir Herzog como anistiado político 50 anos depois

A medida foi concedida com tutela provisória de urgência. O juiz considerou que há "fartas evidências" da perseguição sofrida por Vladimir Herzog e destacou o estado de saúde de Clarice, que tem 83 anos e Alzheimer em fase avançada.

O valor da pensão foi calculado com base no cargo ocupado por Vladimir Herzog à época de sua morte, de diretor do Departamento de Jornalismo da TV Cultura. Segundo a decisão judicial, a quantia ainda pode ser reavaliada no decorrer do processo.

Morte de Herzog

Vladimir Herzog foi convocado pelo Exército para prestar depoimento sobre suas ligações com o PCB (Partido Comunista Brasileiro). No dia 25 de outubro de 1975, ele compareceu ao DOI-Codi e nunca mais foi visto com vida.

A versão oficial divulgada pelos militares afirmava que o jornalista teria se suicidado dentro da cela. Contudo, laudos e investigações posteriores comprovaram que ele foi torturado e assassinado pelo regime.

Em 2013, a Justiça de São Paulo determinou a retificação da causa da morte no atestado de óbito de Vladimir Herzog. A nova versão substituiu "asfixia mecânica por enforcamento" por "lesões e maus-tratos sofridos durante interrogatório em dependência do 2º Exército (DOI-Codi)".