Bolsonaro reage sobre como Eduardo vai se manter nos EUA: 'O pai banca'

Após ser questionado, o ex-presidente Jair Bolsonaro afirmou hoje que irá bancar os custos do filho, o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP), que pediu licença do cargo para morar nos Estados Unidos, apurou o repórter Felipe Pereira para o UOL News, do Canal UOL.

O Bolsonaro esteve hoje no Senado, e foi perguntado sobre isso. Ele respondeu que o 'pai banca', que vai mantê-lo. Inclusive, segundo ele, teria recebido várias ligações de gente oferecendo dinheiro para o Eduardo Bolsonaro permanecer nos Estados Unidos e fazer articulações pela causa bolsonarista. Felipe Pereira, repórter do UOL, em Brasília

Eduardo anunciou hoje que vai se licenciar do mandato de deputado e continuar nos Estados Unidos, por meio de vídeo publicado nas redes sociais. O filho 03 do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) disse que continuará no país para buscar punições contra o ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal). Ao fazer o anúncio, Eduardo disse também que não irá receber o seu salário como parlamentar.